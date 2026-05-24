Джошуа не погодився з рефері в бою Усик — Верховен: «Зупинка була передчасною»
Українець переміг нідерландця в 11-му раунді
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа поділився думками про поєдинок між володарем титулів WBA, WBC та IBF Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО). Слова наводить Fight News.
Британський боксер відзначив конкурентний характер зустрічі та високий рівень кікбоксера в рингу, проте висловив незгоду з рішенням рефері зупинити бій в 11-му раунді:
Я не знаю, чи перемагав Верховен, але це був хороший бій. Я знав, що Ріко – гарний боєць. Чи була передчасною зупинка поєдинку? Так, однозначно.
