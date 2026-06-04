Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) заявив, що серйозно розглядає можливість проведення поєдинку за правилами змішаних єдиноборств. Слова наводить MMA Fighting.

Повірте мені, у мене була думка: «Чому б не перейти на іншу територію?» Адже самі бійці ММА та кікбоксери переходять у бокс. Очевидно, що це великий бізнес — бокс у супертяжій вазі. І ми говоримо про найкращих у тій чи іншій галузі, будь то ММА чи кікбоксинг. Це не аматори, а досвідчені бійці. Було б класно, якби хтось із боксерів вирішив перейти в ММА. Тоді ми подивилися б, як справи у нас на тій стороні.

Так що, навіть якщо, скажімо, Ентоні Джошуа перейде в ММА, це не матиме такого великого значення, як його перехід у бокс. Бокс — це просто вершина єдиноборств. Але я на 100% хотів би, щоб у мене був іменитий суперник [у разі переходу в ММА]. Це можливо, і я вважаю, що це має бути зроблено. Я думаю, це буде наступне, що ми хотіли б побачити.