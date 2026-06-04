Верховен – у топ-10 рейтинга WBC, Ф'юрі – на вершині, Усик – чемпіон
Новицький опустився на одну позицію
близько 3 годин томуПідписатися в
Український суперважковаговик Олександр Усик (25-0, 16 КО) продовжує утримувати статус повноцінного чемпіона світу за версією WBC.
Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен (1-1, 1 КО в боксі), якого нокаутував українець, опинився на 8-му місці рейтингу. Ріко також увійшов до рейтингу WBA.
Статус тимчасового чемпіона належить німцю Агіту Кабаєлу (27-0, 19 КО).
Лідером рейтингу залишається колишній чемпіон світу британець Тайсон Фʼюрі (35-2-1, 24 КО).
Українець Андрій Новицький (11-0, 9 КО) опустився на 12-те місце.
Рейтинг WBC у надважкому дивізіоні:
1. Тайсон Фʼюрі (Велика Британія)
2. Лоуренс Околі (Велика Британія)
3. Мозес Ітаума (Велика Британія)
4 (5). Філіп Хргович (Хорватія)
5 (4). Ентоні Джошуа (Велика Британія)
6 (12). Френк Санчес (Куба)
7 (6). Деонтей Вайлдер (США)
8 (-). Ріко Верховен (Нідерланди)
9 (7). Ефе Аджагба (Нігерія)
10. Річард Ріакпоре (Велика Британія)
11 (8). Мартін Баколе (ДР Конго)
12 (11). Андрій Новицький (Україна)
13. Баходир Жалолов (Узбекистан)
14. Гвідо Віанелло (Італія)
15. Лабінот Джоджай (Косово)
Нагадаємо, Усик зберіг другу позицію в рейтингу P4P від ESPN.
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