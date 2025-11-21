Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) висловився про організацію поєдинку з Джейком Полом. Британського боксера цитує secondsout.com:

Джейк або будь-хто інший може отримати цей поєдинок Ніякої пощади. Я взяв паузу і повертаюся з мегашоу. Це велика можливість для мене. Подобається вам це чи ні, я тут, щоб показувати шалені цифри, проводити великі бої та бити всі рекорди, зберігаючи при цьому спокій, холоднокровність та зібраність.

Запам'ятайте мої слова, ви побачите, що в майбутньому набагато більше бійців обиратимуть такі можливості. Я зруйную інтернет, розбивши обличчя Джейка Пола.