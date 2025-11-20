Менеджер Ітауми: «Джошуа та Джейку Полу потрібно вийти після бою в безпеці»
Воррен сподівається, що бійці після поєдинку будуть неушкодженими
близько 20 годин тому
Менеджер британського надважковаговкиа Мозеса Ітауми (13-0, 11 KO) Френсіс Воррен поділився думками про бій Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейка Пола. Функціонера цитує vringe.com
Я просто сподіваюся, що вони обидва вийдуть після бою в цілості, безпеці та з повагою. Ось все, що я маю сказати про це. Ви можете побачити, чому хлопці роблять це. Я думаю, їм потрібно вийти після бою в безпеці, з незмінною повагою та високо піднятою головою. З якої причини вони б це не робили, я сподіваюся, вони залишать ринг з повагою і повернуться додому до своїх родин у здоров'ї.
Нагадаємо, що бій Джошуа – Джейк Пол відбудеться у грудні 2025 року. Боксери отримають космічні гонорари.
