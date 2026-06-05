Колишній об'єднаний чемпіон світу у надважкому дивізіоні британець Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) розповів, з ким хоче зустрітися після майбутніх поєдинків проти Крістіана Пренгі (20-1, 20 KO) і Тайсона Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Цитує Джошуа talksport.com.

«Якщо говорити про нас із Ф'юрі, то це не єдиний бій для мене. Я знаю, що якщо битимуся досить довго, то є реванш із Даніелем Дюбуа, є потенційний бій із Фабіо Вордлі. Є поєдинок з Агітом Кабайелом, якщо він стане чемпіоном світу. Уявіть, наскільки великим буде цей бій. Є бій із Мозесом Ітаумою, оскільки він піднімається в рейтингах. Все ще є поєдинок із Деонтеєм Вайлдером.

Усі ці бої будуть величезними, тож Ф'юрі – це просто черговий суперник. Я намагаюся сказати, що не потрібно ставити його на п'єдестал, він не знаходиться вище за інших. Усі вони стоять на моєму шляху, всі вони одного рівня. Я не ставлю його вище за інших».