Ексабсолютний чемпіон світу проведе поєдинок проти Тіма Цзю
Зірковий американець не боксував з вересня 2023 року
Джермалл Чарло / Фото - premierboxingchampions.com
Колишній абсолютний чемпіон у першому середньому дивізіоні американець Джермелл Чарло (35-2-1, 19 КО) для BoxingScene заперечив, що може стати суперником свого співвітчизника тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі Верджіла Ортіса (24-0, 22 КО).
«Взагалі не правда.
Я особисто спілкувався з очільником Premier Boxing Champions Елом Хеймоном, і мій наступний бій буде проти Тіма Цзю.
Зараз ми узгоджуємо локацію».
36-річний Джермелл не бився з вересня 2023 року, коли одноголосним рішенням суддів поступився Саулю Альваресу.
Нагадаємо, Цзю у своєму останньому поєдинку переміг Еррола Спенса.
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