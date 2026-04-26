Володимир Кириченко

Колишній абсолютний чемпіон світу Костянтин Цзю відвідав окупований Росією Донецьк. Про це повідомила так звана «Федерація боксу ДНР».

В повідомленні вказано, що Цзю «вшанував пам’ять загиблих дітей біля меморіалу «Алея ангелів», а також провів тренування для військовослужбовців окупаційної армії.

Легенда боксу заявив, що хоче відкрити у Донецьку власну школу боксу.

Цзю народився у Свердловській області РФ. В 1992 році він переїхав у Австралію, отримавши громадянство цієї країни. Цзю представляв Австралію на ринзі, його сини Тимофій та Нікіта також представляють цю країну.

Зазначимо, що в 2023 році Цзю прибув на конгрес WBC в костюмі з прапором РФ і написом «Пишаюся тим, що я росіянин».

А тим часом, Олександр Усик здивував підготовкою до бою в Єгипті.