Денис Сєдашов

Ексчемпіон світу в середній вазі за версією WBC Джермалл Чарло (34-0, 23 КО) виступить на вечорі боксу 26 липня в Сіднеї (Австралія). Головною подією турніру стане бій між Тімом Цзю (27-3, 18 КО) та Ерролом Спенсом (28-1, 22 КО).

Промоутерська компанія No Limit Boxing оголосила, що суперником американця буде 30-річний австралієць Коен Мазудієр (15-4-1, 6 КО).

Для Чарло цей поєдинок стане першим із травня 2025 року. Це лише другий виступ боксера за останні три роки та третій за п'ять років.

У США припустили, що Усик відмовиться від бою проти Кабаєла.