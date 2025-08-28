Колишній чемпіон світу Шон Портер згадав перемогу над Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова американця наводить fightnews.info:

Я бився з Олександром Усиком у категорії до 75 кг, і це був Усик, який ще не був такий гарний, як зараз. Це був бій у чотири раунди по дві хвилини з комп'ютерною системою підрахунку очок.

Темп був зовсім іншим – дуже швидким, чисто аматорським. Пам'ятаю, лік весь час був близьким. Після трьох раундів було лише одне-два очки різниці, а в четвертому я зумів вирватися вперед завдяки сильному удару праворуч, який потрапив по ньому. У підсумку я виграв десь із різницею у два очки.