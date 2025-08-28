Промоутер Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) Девід Хіггінс висловився Sky Sports про переговори про поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO):

Я насправді не бачив медичних доказів, але можна було б подумати, що серйозна травма завадила б Усику танцювати на концерті.

Переговори на тому ж місці, що і були. У боксі мене ніщо вже не дивує. Джозеф просто хоче битися, тому він чекає на бій. Він зосереджений і готовий битися з ким завгодно і де завгодно. Джозеф точно хотів би провести поєдинок цього року, якомога швидше.