У команді Паркера ставлять під сумнів серйозну травму Усика
Хіггінс розповів, коли Джозеф готовий вийти у ринг
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Промоутер Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) Девід Хіггінс висловився Sky Sports про переговори про поєдинок з Олександром Усиком (24-0, 15 KO):
Я насправді не бачив медичних доказів, але можна було б подумати, що серйозна травма завадила б Усику танцювати на концерті.
Переговори на тому ж місці, що і були. У боксі мене ніщо вже не дивує. Джозеф просто хоче битися, тому він чекає на бій. Він зосереджений і готовий битися з ким завгодно і де завгодно. Джозеф точно хотів би провести поєдинок цього року, якомога швидше.
Нагадаємо, що Усика спонукають до завершення кар’єри.