Український боксер Сергій Богачук (26-2, 24 KO) в інтерв’ю vringe.com висловився про можливий бій Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Джейка Пола:

Тут така ситуація, коли справа навіть не в грошах ... Усик, яким я його бачу, йому просто по приколу брати участь у всьому цьому (сміється). Він любить це все. Підписатися на якісь рухи. На якісь приколи. Мені здається, що для нього тут справа навіть не в грошах. А більше просто для того, щоб взяти участь у чомусь, отримати кайф від цього.

Бій не буде важким. З Джейком Полом можна хоч по боксу, хоч по ММА. У чому завгодно. Для Усика він просто дитина в плані боїв.