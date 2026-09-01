Колишній чемпіон світу у крузервейті латвієць Маїріс Брієдіс (28-3, 20 KO) на своєму YouTube-каналі заявив, що після поразки Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) від нового володаря титулу IBF у надважкій вазі Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) для українця Олександра Усика (25-0, 16 КО) не залишилось суперників.

«Наскільки крутий Олександр Усик! Ми зараз розуміємо, цю всю мозаїку склали. Мені здавалося, що найтоповіший, хто може зробити Усику проблеми – це Мозес. Але зараз ми бачимо, що, на жаль, ці прогнози чи аналітика у боксі іноді кульгають.

І наскільки крутий Олександр Усик, що він, в принципі, всіх переміг. Зараз вважаю, що він усіх переміг. І немає у нього суперника навіть. Ось остання зірка, остання надія надважкої ваги, Мозес, згасла на якийсь час».