Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) прокоментував поразку британця Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) від хорвата Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) у поєдинку за титул чемпіона світу за версією IBF.

Український боксер оцінив результат бою та підтримав молодого проспекта на своїй сторінці в соціальній мережі X.

Бій Ітаума – Хргович – ще одне нагадування про те, наскільки непередбачуваним може бути бокс. Усе може статися, як тільки ти виходиш на ринг.

Вітаємо Філіпа з чудовою перемогою! Мозесе, це не кінець. Повернися сильнішим і продовжуй рухатися вперед. Твоя подорож тільки почалася!