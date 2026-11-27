Колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко для Sport.ua поділився своїми думками щодо потенційного поєдинку Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти володаря титулів WBA та WBO у крузервейті амеркианця Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО).

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Сенченко вважає, що якщо Усик реалізує свій план і перейде у першу важку вагу заради бою з Бенавідесом, то переможе його.

«Усик переможе, безперечно. Я не бачу тут особливих сумнівів. Бенавідес – хороший, швидкий боксер, але якщо порівнювати рівень і якість боксу, то, гадаю, він поступається Усику. До того ж у Бенавідеса поки що не було справді топових суперників, після боїв з якими можна було б сказати: «Вау!» Якби він зустрічався з Біволом і Бетербієвим, коли виступав у категорії до 79 кг, тоді можна було б робити якісь порівняння. Але поки що я у нього такого не побачив».

Раніше колишній промоутер Усика Олександр Красюк виступив проти поєдинку з Бенавідесом.