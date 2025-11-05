Ексчемпіон UFC викликав на бій Джейка Пола
Бразильський боєць висловив бажання вийти на ринг проти відеоблогера
близько 1 години тому
Колишній чемпіон UFC у важкій вазі Жуніор дос Сантос у соціальній мережі заявив про готовність вийти на бій проти американського блогера та боксера Джейка Пола.
Я готовий кинути виклик Джейку Полу та провести з ним боксерський поєдинок. Не можна заперечувати, що він справжній боєць. Джейк — дійсно хороший боксер.
Раніше суперником Пола мав стати чемпіон світу у трьох вагових категоріях Джервонта Девіс.
