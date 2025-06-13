Колишній чемпіон світу Кріс Алджієрі поділився думками про виступи Василя Ломаченка на тлі завершення кар’єри. Слова американця наводить vringe.com:

Він бився в таких вагових категоріях, у яких не мав. Але він бився з топовими бійцями і побив їх. Це робило бої більш видовищними, бо замість того, щоб просто повністю домінувати… Адже бійці здавались, у 57 та 59 кг його називали «Ноу-мас-ченком». А у легкій вазі він упав від Лінареса. Він тоді повернувся у бій і відправив його на настил, фінішував ударом по корпусу. Напруженим вийшов поєдинок і з Люком Кемпбеллом. У 61 кг були більш конкурентні та видовищні бої. Ще раз скажу, що він не боявся цієї вагової категорії. Потім був цей спірний бій з Теофімо Лопесом, спірний бій з Хейні. Але загалом він мав 400 боїв у любителях, він двічі виграв золото Олімпійських ігор і став чемпіоном у третьому професійному бою.

Я не хочу бачити довгу розтягнуту кар'єру, де зрештою боєць стає кормом для інших хлопців. Він мав хорошу кар'єру, він завершив її в 37 років. Це так само, як я зробив. Це правильний вік. Ти не стаєш краще в ці роки, то навіщо ризикувати, особливо битися з молодими хлопцями не у своїй вазі. Я знімаю капелюх перед Ломаченком. Я знаю, що є хейтери. Люди кажуть, що це сфабрикована зірка HBO, розпіарений боєць, що це все через його стиль, що це все нісенітниця. Ні, я вважаю його кар'єру феноменальною. Вважаю, що він справді програв Теофімо Лопесу. Це був досить легкий бій для підрахунку. Протягом шести раундів він не викидав ударів і потім з 7 по 11 він часом бив Теофімо. І потім був 12 раунд, у якому вони обоє намагалися перемогти. Я порахував бій 7-5, але що також важливо, цей бій був у часи ковіда, у «бульбашці», і це могло вплинути на виступ. Також була травма плеча у цьому бою. То була ера ковіда, з якою довелося мати справу Ломаченку, а потім почалася війна. Він буквально вилетів з боїв через війну.