Відомий коментатор Джим Лемплі виділив основну проблему сучасного боксу. Експерта цитує vringe.com:

Наразі дуже багато факторів відволікають фанів від боксу. Та й сам бокс втратив статус спорту для широкої аудиторії. Національне телебачення давно не транслює поєдинки. Навіть у Василя Ломаченка були проблеми з тим, щоб зберегти свою аудиторію після того, як з боксу пішов телеканал НВО. Зараз немає телеплатформи, яка б замінила HBO. Медіаринок надто роздроблений. Дуже багато різних майданчиків, що орієнтуються на невелику кількість глядачів.

Уявіть бій Усик – Вайлдер. Вайлдер – іменитий хлопець. Але він уже у минулому. Водночас Усик – чинний законний чемпіон хевівейту та №1 у рейтингу Р4Р. Але при цьому 85% американських глядачів про нього нічого не знають. Що це означає? Це означає, що бокс не має таких же телеплатформ, які були раніше. Насамперед через те, що НВО та Showtime замінили фрагментовані, другорядні платформи, які просто не можуть займатися промоцією на тому ж рівні.