«Жах, коли люди замерзають…» Усик назвав свою мрію
Українець бажає якнайшвидшого завершення війни
29 хвилин тому
Фото: Getty Images
Володар титулів WBO/WBA/IBF Олександр Усик (24-0, 15 KO) розповів, яким є його бажання. Українця цитує vringe.com:
Як кожен українець, я не мрію, я хочу, щоб швидше в нашій країні закінчилася війна і ось цей жах, який відбувається у нас на сьогоднішній день удома, коли люди замерзають. Щоб це скінчилося. Ні про що інше я не мрію.
Нагадаємо, що Усик зіграв за Полісся.
