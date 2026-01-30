Усик: «Мені щодня це кажуть, що я старий»
Українець ще готовий дати бій молоді
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Чемпіон світу за версіями WBC/WBA/IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 KO) висловив ставлення до того, що багато концентрується на його віці. Українця цитує vringe.com:
Мені щодня це кажуть, що я старий, що мені 39 років виповнилося, і що вже все, що молоді підходять і все інше. Кожен мій спаринг партнер віком максимум 25-26 років. І коли вони виходять після спарингу, то підходять до директора команди чи тренера і кажуть: «Слухай, мені здається він трохи злий через те, що кажуть, що він старий. Він так почав жорстко бити. Що відбувається?» Дивіться – все, що говорять за вашою спиною, чує тільки ваша дупа. Все.
Нагадаємо, що Усик зіграв за Полісся.
