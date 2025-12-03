Усик назвав потенційного суперника після поєдинку з Вайлдером
Українець заявив, що Руїс є однією з кандидатур
близько 5 годин тому
Фото: Getty Images
Володар титулів WBC/WBA/IBF Олександр Усика (24-0, 15 KO) висловився в інтерв’ю iFL TV з приводу Енді Руїса (35-2-1, 22 KO) як потенційного суперника після поєдинку з Деонтеєм Вайлдером (44-3-1, 43 KO).
Чи можете ви у майбутньому дати можливість титульного бою Енді Руїсу?
Слухайте, я не знаю. Можливо. Можливо, ми поб'ємося (з ним) після Деонтея (Вайлдера). Я не знаю. Слухаєте, зараз просто працюємо над цим. Мій такий план. Можливо, у моєї команди він інший, але в мене він такий.
