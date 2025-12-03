Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (44-4-1, 43 КО) відреагував на бажання Олександра Усика (24-0, 15 КО) провести з ним бій. Слова наводить ESNEWS.

Вайлдер зізнався, що поки не вірить у поєдинок, доки сторони не підпишуть контракт, адже у боксі все може змінитися в будь-який момент. Водночас американець наголосив, що сам давно мріє про зустріч з українцем.

Мене надихає сама думка про це. Я завжди хотів отримати таку можливість. Те, що Усик говорить про бажання битися зі мною, — для мене дуже багато значить. Я з нетерпінням чекаю новин і хочу дати фанатам те, що вони хочуть побачити. Деонтей Вайлдер

За словами ексчемпіона, він поважає рішення Усика прагнути боїв з найсильнішими суперниками епохи.

