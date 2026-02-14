Експерт: «Усик був вище класом за Ф’юрі у двох випадках»
Кеттерол зізнався, що третій бій хевівейтерів його не інтригує
близько 1 години тому
Експерт Talk SPORT Адам Кеттеролл висловився про потенційний третій поєдинок Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Британця цитує vringe.com:
Чи має цей бій (Ф’юрі – Усик) значення для мене? Ні, я вже бачив це двічі, і Олександр Усик був класом вищим у двох випадках. Моє ставлення до цього буде таке. Я прийшов до цього з погляду Олександра. Він зупинив гру, правда? Ми покладаємо вимоги до бійців дати нам кращі бої. Ми не хочемо, щоб вони йшли в інші напрями, приймали легкі добровільні захисти. Ми хочемо, щоб вони билися із претендентами номер один. Усик двічі вийшов проти Ф'юрі і побив його, вийшов двічі проти Джошуа і побив його, вийшов двічі проти Дюбуа і побив його, чи не так? Він зробив це, тому він ніби дав собі свободу дій у плані вибору. Особливо на цій стадії кар'єри. Ти можеш вибирати, що хочеш робити. Якщо це буде з комерційних причин, я не думаю, що хтось цьому заздритиме.
Нагадаємо, що Усик повинен провести захист титулу WBC від зазіхань Агіта Кабаєла через один поєдинок.