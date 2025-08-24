Аллен вважає Ітауму фаворитом проти всіх суперважковаговиків, крім Усика
Британський боксер вважає 20-річного таланта фаворитом навіть проти Ф’юрі, Вайлдера та Джошуа
близько 2 годин тому
Британський боксер надважкої ваги Девід Аллен (24-7-2, 19 КО) високо оцінив перспективи молодого співвітчизника Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО), коментуючи його можливий бій проти Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), передає Seconds Out.
Аллен вважає Ітауму фаворитом проти більшості топів, включно з Тайсоном Ф’юрі, Деонтеєм Вайлдером і Ентоні Джошуа, які, на його думку, втратили свою форму. Проте він застеріг, що Олександр Усик, Джозеф Паркер, Агіт Кабаєл та Бахадир Джалолов можуть стати серйозними викликами.
«Я повністю впевнений у його здібностях. Ітаума — справжня гора: 193 см, 115 кг, але при цьому атлетичний. Він не схожий на Майка Тайсона, у нього свій стиль. Це феномен».
Нагадаємо, 17 серпня Ітаума нокаутував Ділліана Вайта у першому раунді.