Денис Сєдашов

Британський боксер Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO) заявив, що після можливої перемоги над Джозефом Паркером (36-2, 24 KO) планує кинути виклик Олександру Усику (24-0, 15 KO). Тимчасовий чемпіон WBA у надважкій вазі зізнався, що мріє вийти на бій із українцем одразу після наступного поєдинку. Слова наводить Вордлі націлився на Усика: «Після бою стрибну в натовп і піду його шукати».

Я не знаю, як саме все станеться, але бачу, як після фінального гонгу оголошують: Фабіо Вордлі! Я беру мікрофон, стрибаю в натовп і йду шукати Усика. Фабіо Вордлі

Бій Вордлі — Паркер відбудеться 25 жовтня.

Нагадаємо, що Усик відмовився від ідеї піти з боксу після наступного поєдинку.