Поєдинок відбудеться на О2 Арені
Паркер та Вордлі / Фото - BBC
Тимчасовий володар титулу WBO у надважкому дивізіоні новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) та тимчасовий чемпіон світу WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) провели битву поглядів під час відкритого тренування.
Нагадаємо, поєдинок між Вордлі та Паркером відбудеться 25 жовтня на О2 Арена в Лондоні. Переможець має стати претендентом на титул Олександра Усика.