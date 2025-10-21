Володимир Кириченко

Колишній претендент на титул у хевівейті Кріс Арреола поділився своєю думкою щодо того, як тимчасовому чемпіону WBA в надважкому дивізіоні Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) слід діяти в поєдинку проти володаря тимчасового пояса WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

Арреола вважає, що Вордлі необхідно кинутися на Паркера, якщо він зможе його потрясти. Цитує Кріса boxingnews24.com.

«Якщо Вордлі потрясе Паркера, йому краще його добити. У Паркера є м'язова пам'ять, завдяки якій він може легко контратакувати, блокувати удари і відразу ж на них відповідати. Як я сказав, якщо Вордлі впустить Паркера, йому краще накинутися на нього, але це слід робити грамотно».

Нагадаємо, що поєдинок Паркер – Вордлі відбудеться 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні.