Володимир Кириченко

Шейн Макґіґан, колишній тренер чемпіона IBF у надважкій вазі британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO), для Boxing News поділився думками про реванш британця проти володаря титулів WBC, WBA, WBO та IBO українця Олександра Усика (23-0, 14 КО) та зробив прогноз на поєдинок.

Яким ви бачите реванш між Усиком та Дюбуа?

«Думаю, у Даніеля більше шансів, ніж було минулого разу. На мою думку, він не виграв багато раундів, якщо не рахувати той удар, який був на межі фолу, можливо, це навіть був удар нижче пояса. Він буде темою для обговорень ще багато років. Питання в тому, чи зможе він знову завдати такого удару знову. Звісно, вони [команда Дюбуа] сподіваються на це.

Мені здається, він [Усик] не дуже поважає Даніеля, він ставиться до нього зневажливо. Усик – гордий чоловік. Багато хто каже, що він симулював, що удар був легітимним, що він мав програти. Тож, певно, він буде налаштований відповісти на це. Але, на мою думку, він не достатньо поважає те, чого досяг Дюбуа останнім часом.

Даніель зараз має фантастичний імпульс. Тому цей поєдинок буде цікавішим. Він точно буде більш конкурентним. Бій відбудеться на території Даніеля, де він чудово показав себе у бою з Ентоні Джошуа. Даніелю завжди була потрібна віра у себе – і зараз він її з надлишком має. Тому я думаю, що шанси в нього хороші. Але все ж таки я схиляюсь до перемоги Усика».

Наскільки серйозним викликом, на вашу думку, є Даніель Дюбуа для будь-якого суперника у надважкій вазі? Адже, як ви сказали, він зараз перебуває у фантастичній формі та має віру в себе, впевненість, що коли він виходить у ринг – він зупинить будь-кого. Наскільки страшно виходити проти такого суперника, як Дюбуа, саме зараз?

«Він – страшний суперник. Особливо, коли входить у ритм. Тому все залежить від Усика – йому потрібно не тікати від нього, як багато хто думає, а навпаки – тиснути на нього. І тиснути з розумом. Саме так він зробив у першому бою. Усик це прекрасно розуміє. Він знає, що Дюбуа – потужний хлопець, який як каток: якщо набирає темп, то просто мчить уперед з важкими ударами. І якщо він влучить – може відправити будь-кого в нокаут.

Тому ключ для Усика – знову змусити його відступати. Він вже показав, що може це зробити. І я не бачу причин, чому не зможе зробити це знову».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

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