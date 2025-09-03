Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для Boxing Scene поділився своїми планами на найближче майбутнє.

За словами Паркера, він хоче побитися з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком, але оскільки український боксер попросив WBO про відтермінування обов'язкового захисту через травму спини, він готовий битися з іншим опонентом.

«Я сподіваюся, що дуже скоро домовлюся про бій. Я прагну побитися з Усиком, але якщо не зможу роздобути його, то битимуся з будь-яким із топ 5-10 у світі. Мозес Ітаума дуже талановитий. Якщо Усик продовжить битися, то вони можуть провести бій. Але я б спершу із задоволенням випробував себе проти Усика».

Раніше стало відомо, що 25 жовтня Паркер проведе поєдинок проти Фабіо Вордлі на лондонській арені O2.