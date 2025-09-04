«Це була б неймовірна подія». Джошуа може провести бій в Африці
Наразі британець відновлюється після операції на лікті
близько 2 годин тому
Промоутер колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Едді Хірн поділився планами щодо майбутнього свого підопічного.
За його словами, повернення британця найімовірніше відбудеться у січні або лютому наступного року.
Не бачу сенсу говорити про грудень, адже він багато подорожує. Зараз Ентоні тренується після операції на лікті, а підготовка до великих боїв потребує часу.
Також промоутер зазначив, що Джошуа отримав пропозицію провести поєдинок у Гані.
Кожен виступ Ентоні — це велика подія. Нещодавно він відвідав Гану, і там навіть з’явилася ідея організувати бій. Це було б неймовірно. Але остаточне рішення залежить від умов і готовності приймаючої сторони. Якщо Гана вийде з конкретною пропозицією на січень чи лютий, ми розглянемо її серйозно.
