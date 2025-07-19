Володимир Кириченко

Володар титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) напередодні бою проти чемпіона IBF британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) для DAZN Boxing відповів на питання про те, що для нього означає можливість стати триразовим абсолютним чемпіоном світу.

Один бій до того, щоб стати триразовим абсолютним чемпіоном світу. Що для вас означає ця можливість?

«Для мене це велика можливість. Для мого народу і моєї країни. Дякую Ісусу Христу і Діві Марії. Побачимось завтра. Слава Україні!».

За день до поєдинку Дюбуа переважив Усика на 7,4 кг.

Нагадаємо, що Усик та Дюбуа проведуть реванш 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Олександр Усик – Даніель Дюбуа 2. Де дивитися онлайн поєдинку