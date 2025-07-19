Колишній головний тренер київського Динамо та збірної України з футболу Йожеф Сабо для Blik.ua поділився очікуваннями від реваншу чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) та володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Я обов'язково подивлюся цей бій. Чекаю на видовищний поєдинок, не дарма 100 тисяч квитків на «Уемблі» вже викуплено. Хочеться, щоб Усик знову переміг Дюбуа, вболіватиму за нього. Тим більше, зараз такий час, що будь-яка перемога України – це крапля радості для нас. За Усика вболіватиме вся країна, і він не програє.

Бокс – це такий вид спорту, що один удар може все закінчити, тому обидва боксери приділятимуть цьому увагу. Але я думаю, що Усік переможе за очками. Сашко більш майстерний.

Я думаю, що Усік піде непереможеним. В принципі, йому вже настав час закінчувати кар'єру. Я взагалі думав, що він піде після перемоги над Ф'юрі, але він вирішив продовжити. Очевидно, на кону коштують великі гроші».