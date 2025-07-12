Колишній головний тренер національної збірної України з боксу Леонід Лоївський поділився прогнозом на реванш між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у хевівейті українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Я знаю, що Олександр дисциплінований та дуже хороший боксер. У нього молода команда, яка дуже сильно йому допомагає та вирішує будь-які питання. Також, Усик під час тренувального процесу від першої до останньої секунди викладається на максимум.

Дюбуа тренувався у нас, в клубі Майка Тайсона перед запланованим поєдинком проти Джо Паркера, який так і не відбувся. Тоді він був у дуже хорошій формі, він сильно виріс.

Олександр – це унікальний боксер, який підлаштовується під будь-якого суперника. Ключова його робота – це обманювати та закручувати суперника. Він постійно здатен тримати своїх опонентів у напрузі та не дає їм думати.

Усик працює добре і на ближній і на дальній дистанції, ну і звісно, має дуже хорошу фізичну підготовку. Думаю, що у 7-8 раунді він втомить Дюбуа і буде нокаут».