Екстренер збірної України відповів, у якому раунді Усик нокаутує Дюбуа
Він назвав Олександра унікальним боксером
близько 2 годин тому
Колишній головний тренер національної збірної України з боксу Леонід Лоївський поділився прогнозом на реванш між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у хевівейті українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).
«Я знаю, що Олександр дисциплінований та дуже хороший боксер. У нього молода команда, яка дуже сильно йому допомагає та вирішує будь-які питання. Також, Усик під час тренувального процесу від першої до останньої секунди викладається на максимум.
Дюбуа тренувався у нас, в клубі Майка Тайсона перед запланованим поєдинком проти Джо Паркера, який так і не відбувся. Тоді він був у дуже хорошій формі, він сильно виріс.
Олександр – це унікальний боксер, який підлаштовується під будь-якого суперника. Ключова його робота – це обманювати та закручувати суперника. Він постійно здатен тримати своїх опонентів у напрузі та не дає їм думати.
Усик працює добре і на ближній і на дальній дистанції, ну і звісно, має дуже хорошу фізичну підготовку. Думаю, що у 7-8 раунді він втомить Дюбуа і буде нокаут».
Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.
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