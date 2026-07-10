Ексуперники Усика та Кличків відвідають церемонію зважування бою Гассієва в Москві
У столиці Росії буде присутній легендарний Пак’яо
близько 4 годин томуПідписатися в
Дерек Чісора / Фото - Sky Sports
IBA оголосила список «легенд боксу», які відвідають церемонію зважування бою російського чемпіона WBA у надважкому дивізіоні Мурата Гассієва (33-2, 26 КО) проти німецького боксера Петера Кадіру (23-1, 13 КО).
Анонсовано присутність ексчемпіона світу в восьми вагових категоріях Менні Пак’яо, колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Шеннона Бріггса, британського боксера надважкої ваги Дерека Чісори.
Церемонія відбудеться 10 липня в Москві, сам бій – 11 липня.
Нагадаємо, Гассієв став повноцінним чемпіоном світу за версією WBA після відмови Усика від титулів.
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