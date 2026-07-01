Гассієв став повноцінним чемпіоном світу за версією WBA після відмови Усика від титулів
Наступний бій росіянин проведе 11 липня
близько 2 годин томуПідписатися в
Світова боксерська асоціація (WBA) перевела росіянина мурата гассієва (33-2, 26 КО) зі статусу регулярного чемпіона у статус повноцінного чемпіона світу в суперважкій вазі.
Організація оприлюднила оновлений рейтинг суперважковаговиків, де гассієв тепер вказаний єдиним володарем титулу. Попередній лідер дивізіону, українець Олександр Усик (25-0, 16 КО), повністю вибув із табеля про ранги через офіційне рішення звільнити свої чемпіонські пояси.
Свій наступний поєдинок гассієв проведе 11 липня в москві проти французького боксера Тоні Йоки (15-3, 12 КО).
The Ring оновив рейтинг P4P: Усик зберіг позицію, Енніс увійшов до топ-10.
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