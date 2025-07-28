Колишній тренер сергєя ковальова Джон Девід Джексон висловився про реванш Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Даніеля Дюбуа (22-3, 21 KO). Слова наставника наводить vringe.com:

Люди недооцінюють здібності Усика. Він феномен у надважкому дивізіоні, тому що він робить те, чого не роблять більшість надважковаговики. Він рухається, і він універсальний, він спритний. Більшість хлопців не можуть це зробити і не можуть протистояти йому на рингу. Вірите чи ні, але потрібен хороший боксер у надважкому дивізіоні. Я маю на увазі бокс, боксерський стиль, а не панчера, не бійця, котрий хоче його приземлити. Якщо ти змушуєш його бути агресором, це ламає його стиль, тому що він до цього не звик. Він звик, щоб бійці йшли на нього, і щоб він міг робити те, що хоче. Якщо ти йдеш на нього, то це буде більш важкий бій для тебе, а якщо ти змушуєш його йти на тебе, тоді це буде складніше для нього. Більшість хлопців у хевівейті більші за нього і сильніші, але вони не розуміють, наскільки сильний цей хлопець ментально. Він дуже розумний технічний боксер. Потрібний дійсно хороший надважковаговик, щоб насправді побити Усика, тому що він розумний, він розуміє бокс. Він розуміє свої слабкі та сильні сторони. Гарний боєць.