Катмен Олександра Усика (24-0, 15 KO) та Василя Ломаченка Расс Анбер висловився про місце абсолютного чемпіона серед найкращих хевівейтерів в історії. Слова американця наводить vringe.com:

Олександр довів, що він не тільки найбільший надважковаговик сучасності. Він довів, що він один з найкращих надважковаговиків усіх часів. Я дав би йому шанси на перемогу проти будь-якого з них. Впевнений, що він, наприклад, переміг би Джека Демпсі та Роккі Марчіано. Скільки шульг вони взагалі зустрічали у своїй кар'єрі? Ларрі Холмс, Мухаммед Алі та Леннокс Льюїс, можливо, становили б значно більшу загрозу для Олександра, але жоден з них не був би явним фаворитом у бою з ним. Усі троє зробили б неймовірні бої.

На мою думку, Олександр довів, що він входить до топ-20 найкращих боксерів в історії. А може, навіть у десятку. І мова не лише про хевівейт.