«На Усика чекають величезні гроші і гучні бої». Роберт Гарсія хоче, щоб українець відмовився від спокуси
Тренер бажає, щоб абсолютний чемпіон залишив бокс на Олімпі
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Відомий тренер Роберт Гарсія бажає, що Олександр Усик (24-0, 15 KO) завершив кар’єру на вершині. Наставника цитує sport.ua:
Я хочу запам'ятати Усика, як найвидатнішого боксера в історії, тому що він довів це багато разів. Я хочу, щоб він повісив рукавички на цвях і пішов непереможеним. Я знаю, що на нього чекають величезні гроші і гучні бої – це спокуса для будь-кого.
Усик емоційно висловився про російсько-українську війну.