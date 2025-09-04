«Усик теж менше, але…» Тренер Кроуфорда – про мегафайт Теренса з Канело
Спаркс наполягає, що навички та бійцівський дух важливіші за габарити
близько 1 години тому
Член тренерського штабу Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) Джакві Спаркс напередодні поєдинку підопічного з Саулєм Альваресом (63-2-2, 39 KO) висловився про різницю бійців у габаритах. Американця цитує vringe.com:
Менші за габаритами бійці з найкращими навичками роками перемагали більших. Взяти хоча б Шугара Рея Леонарда та Марвіна Хаглера. Усик теж менше, але незважаючи на це перемагає великих суперників за рахунок свого боксу. Навички вирішують. Все зводиться до підготовки, гарного плану на бій і правильного бійцівського духу.
Бій між Альваресом і Кроуфордом відбудеться 13 вересня в Ер-Ріяді. Ексчемпіон світу назвав ім'я фаворита бою Канело – Кроуфорд.