Володимир Кириченко

Легендарний американський боксер Майк Тайсон поділився своєю думкою про поєдинок абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) проти Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Як зізнався Тайсон, він не в захваті від цього бою, оскільки заради нього Кроуфорду довелося піднятися відразу на дві вагові категорії. Цитує Майка beinsports.com.

«Мені не подобається цей бій. Занадто велика різниця у вазі. Кроуфорд мав проблеми з Мадримовим, великим і незручним хлопцем. Йому не слід було з ним битися».

Нагадаємо, Кроуфорд в останньому поєдинку, що відбувся 3 серпня 2024 року в Лос-Анджелесі, розділив ринг із представником Узбекистану Ісраїлом Мадрімовим. Бій тривав усі 12 раундів та завершився перемогою американського атлета одноголосним рішенням суддів (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, у свою чергу, в останньому поєдинку, який відбувся 4 травня в Ер-Ріяді, переміг одноголосним рішенням суддів Вільяма Скулла. У результаті Канело повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Бій між Кроуфордом та Канело пройде 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі.

