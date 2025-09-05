Володимир Кириченко

Український боксер першого середнього дивізіону Сергій Богачук (26-2, 24 KO) для YouTube-каналу Best Womens Boxing Show PERIOD поділився очікуваннями від поєдинку абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та володаря титулу WBA у першому середньому дивізіоні Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

Ви берете участь у андеркарді одного з найбільших боїв у боксі. Для нас, шанувальників боксу, це справжній Супербоул. Канело проти Кроуфорда. Хто переможе і як?

«Я думаю, що Канело, тому що це не вагова категорія Кроуфорда.

Послухайте, Кроуфорд у напівсередній вазі був хорошим боксером. Він був як король. Піднявся до першої середньої – Мадрімов створив йому великі проблеми, розумієте? Зараз він перейшов на дві категорії вище, це занадто.

Я думаю, що він не має такої сили, як Канело. Канело сильніший, Канело потужніший. Перехід на дві категорії вище — це велика помилка, це занадто. Кілька боїв до того він виступав у напівсередній вазі, а зараз друга середня. Для мене це занадто».

Бій між Кроуфордом та Канело пройде 13 вересня на шоу у Лас-Вегасі.

