Відомий британський промоутер Едді Гірн в інтерв'ю The Ring поділився очікуваннями від поєдинку абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та володаря титулу WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Якщо подивитися на резюме Канело, то воно просто неймовірне. Кроуфорд насправді не мав таких боїв. Я запитав його: «Хто твій найкращий суперник?» Він відповів: «Ріккі Бернс». Він був одним з моїх бійців, Ріккі Бернс був чудовим чемпіоном, але де перемоги в поєдинках рівня паунду? Це саме той бій, який принесе Теренсу велич. Я даю йому всі шанси в бою з Канело.

Чи старіє Канело? Одне з того, що так захоплює в Альваресі, це те, що він продовжує змагатися. Він продовжує проводити тренувальні збори і все ще має вогонь у серці. Я думаю, що до бою з Кроуфордом він буде дуже добре підготовлений.

Просто думаю, що рухи Теренса стануть для Канело великою проблемою. Кроуфорду доведеться вести нудний бій, щоб перемогти його. І він буде набагато активнішим, ніж Скалл. Я оцінив той бій досить близько. 115-113. Можливо, 116-112, і це був Скалл. Кроуфорд – це зовсім інший рівень».