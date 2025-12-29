Відомий британський боксер Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) постраждав у дорожньо-транспортній пригоді в Нігерії, яка призвела до загибелі двох людей. Аварія сталася на трасі Лагос—Ібадан.

За інформацією місцевих ЗМІ, позашляховик Lexus, у якому перебував Джошуа, врізався у вантажівку, що стояла на дорозі.

У мережі з’явилися відео з місця події: на кадрах видно, як Ентоні Джошуа допомагають вибратися з понівеченого авто.

Anthony Joshua being pulled out of a car after fatal car crash in Nigeria that left 2 dead pic.twitter.com/lwMGDqt5vP — Daily Loud (@DailyLoud) December 29, 2025

Водночас повідомляється, що він відбувся незначними ушкодженнями і серйозних загроз для його здоров’я немає.

