Ентоні Джошуа потрапив у смертельну ДТП в Нігерії: що відомо про стан боксера
Ей Джей перебував у зруйнованому Lexus і дивом уникнув тяжких наслідків
близько 1 години тому
Відомий британський боксер Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) постраждав у дорожньо-транспортній пригоді в Нігерії, яка призвела до загибелі двох людей. Аварія сталася на трасі Лагос—Ібадан.
За інформацією місцевих ЗМІ, позашляховик Lexus, у якому перебував Джошуа, врізався у вантажівку, що стояла на дорозі.
У мережі з’явилися відео з місця події: на кадрах видно, як Ентоні Джошуа допомагають вибратися з понівеченого авто.
Водночас повідомляється, що він відбувся незначними ушкодженнями і серйозних загроз для його здоров’я немає.
Поділитись