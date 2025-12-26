Без проміжних боїв: Джошуа націлився на поєдинок із Ф’юрі
Промоутер Едді Хірн Хірн розкрив плани Ей Джея
близько 1 години тому
Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) готовий одразу провести бій із Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO), не витрачаючи час на проміжних суперників.
Про це заявив промоутер боксера та керівник Matchroom Boxing Едді Хірн. За його словами, у разі згоди Ф’юрі команда Джошуа без зволікань розпочне роботу над організацією поєдинку.
Нагадаємо, 19 грудня Ентоні Джошуа яскраво повернувся на ринг, нокаутувавши Джейка Пола в шостому раунді.
