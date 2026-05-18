Епічний бій на тлі пірамід. WBC показала офіційний постер поєдинку Усик — Верховен
Поєдинок відбудеться 23 травня
36 хвилин тому
Світова боксерська рада (WBC) офіційно презентувала промо-постер до майбутнього поєдинку між абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та топовим нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
Бій відбудеться вже найближчої суботи, 23 травня, у місті Гіза на тлі знаменитих пірамід. В Україні пряма трансляція цієї події буде доступна на платформі «Київстар ТБ».
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05