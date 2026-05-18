«Очікую побачити домінуючу перемогу». В Україні зробили прогноз на бій Усик – Верховен
Бій відбдуеться 23 травня на шоу в Гізі
близько 1 години тому
Володар титулу WBC Francophone у бріджервейті українець Олександр Гриців (13-0, 9 KO) поділився прогнозом на поєдинок між чемпіоном світу WBC, WBA та IBF Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.
«Думаю, це буде реально круте шоу на пірамідах, я очікую побачити домінуючу перемогу Усика.
Для мене, як професійного боксера, звичайно, що це незрозуміло, але Усик зараз знаходиться на такому рівні, що вже всі працюють на нього, тому я не здивований».
Бій відбдуеться 23 травня в Гізі. Поєдинок в Україні покаже Київстар ТБ.
