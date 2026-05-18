Денис Сєдашов

Український боксер першої напівсередньої ваги Арам Фаніян (26-3, 6 КО) поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку між чемпіоном світу Олександром Усиком (24-0, 15 КО) та кікбоксером Ріко Верховеном, а також прокоментував ситуацію з поясами, які стоятимуть на кону.

В коментарі для LuckyPunch Фаніян заявив, що не очікує сенсацій у цьому протистоянні:

Думаю, нічого нового не побачимо. Перші раунди, можливо, Верховен ще буде небезпечним, а далі буде повна домінація Усика. Вважаю, що боксери, які є головними претендентами на титул, дуже обурені цим. Арам Фаніян

Бій відбдуеться 23 травня в Гізі. Поєдинок в Україні покаже Київстар ТБ.

