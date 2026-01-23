Фаніян окреслив для Усика шлях до зіркового статусу у США
Арам вважає, що Олександру це під силу
40 хвилин тому
Фото: Getty Images
Український надлегковаговик Арам Фаніян (26-2, 6 KO) оцінив в інтерв’ю vringe.com шанси Олександра Усика (24-0, 15 KO) підкорити США:
Чому ні? Мені здається, він уже зірка світового масштабу, але оскільки він у США боксував лише кілька разів, то з'явиться там зараз уже у статусі триразового абсолютного чемпіона світу – це буде лише плюс до його іміджу. Думаю, якщо Усик переможе Вайлдера, а потім, теоретично, зійдеться з Джейком Полом, він стане великою зіркою і в Америці.
Нагадаємо, що українець знайшов іншого суперника замість Деонтея Вайлдера.
Поділитись