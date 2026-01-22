Легенда боксу Рой Джонс-молодший в інтерв’ю Clubhouse Boxing висловився про Мозеса Ітауму (13-0, 11 KO):

Він точно може стати наступною домінуючою силою, якщо його не будуть просувати надто швидко. Іноді ми бачимо хлопців, які просто хочуть швидко викинути у вир подій. Все залежить від їхнього минулого, того, як вони пройшли шлях і чи зможуть вони витримати цей тиск.

Це залежить від того, наскільки добре цей хлопець розуміє тиск, наскільки сильно він цього хоче. Він може робити все, що захоче, бо в нього є всі здібності. Ніщо не повинно завадити йому стати чемпіоном світу, якщо тільки він не рухатиметься надто швидко, бо якщо ви зараз поставите його з Усиком, це буде занадто швидко.