Збірна України отримала календар матчів чемпіонату світу-2026
«Синьо-жовті» у Сосновці зіграють 5 ігор
близько 1 години тому
Фото: ФХУ
На початку травня у Польщі збірна України зіграє на чемпіонаті світу-2026 з хокею у Дивізіоні IA.
У Сосновці «синьо-жовті» проведуть 5 матчів – з Польщею, Литвою, Францією, Казахстаном та Японією.
Календар матчів збірної України на чемпіонаті світу-2026 у Дивізіоні IA
Польща — Україна 2 травня о 20:30 за київським часом
Україна — Литва 3 травня о 17:00 за київським часом
Франція — Україна 5 травня о 17:00 за київським часом
Україна — Казахстан 7 травня о 17:00 за київським часом
Україна — Японія 8 травня о 17:00 за київським часом
Нагадаємо, що збірна України перемогла на старті ЧС-2026 U20.
