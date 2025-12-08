Олег Шумейко

На початку травня у Польщі збірна України зіграє на чемпіонаті світу-2026 з хокею у Дивізіоні IA.

У Сосновці «синьо-жовті» проведуть 5 матчів – з Польщею, Литвою, Францією, Казахстаном та Японією.

Календар матчів збірної України на чемпіонаті світу-2026 у Дивізіоні IA

Польща — Україна 2 травня о 20:30 за київським часом

Україна — Литва 3 травня о 17:00 за київським часом

Франція — Україна 5 травня о 17:00 за київським часом

Україна — Казахстан 7 травня о 17:00 за київським часом

Україна — Японія 8 травня о 17:00 за київським часом

Нагадаємо, що збірна України перемогла на старті ЧС-2026 U20.